Челябинск, 19 апреля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В Челябинске участковый уполномоченный полиции отдан под суд за совершение должностных преступлений. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

Ему вменяют нарушение неприкосновенности частной жизни и злоупотребление должностными полномочиями. По данным следствия, сотрудник полиции передал за денежные средства заинтересованному лицу персональные данные нескольких граждан из базы МВД.

В пресс-службе областного главка МВД отмечают, что полицейский ранее был отстранён от исполнения своих служебных обязанностей. Его ждёт увольнение из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. А непосредственных его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.