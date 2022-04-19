Москва, , 17:03 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на регулирование отношений, связанных с маркированием и учетом сельхозживотных, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Коровы

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В частности, законопроектом вводятся понятия маркирования и учета животных. Информация о маркированных животных будет содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС).

Предлагаемые нормы, регулирующие маркирование и учет животных, позволят специалистам государственной ветеринарной службы оперативно выявлять источники, негативно повлиявшие на эпизоотическую ситуацию или пищевую безопасность, для их устранения, отмечают в правительстве России.

При осуществлении маркирования с привлечением организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы, порядок определения платы за оказание такой услуги устанавливается соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Сейчас уже установлена обязательность осуществления идентификации и учета животных, в связи с чем учет животных уже проводится на территории Российской Федерации, в частности, маркирование и учет крупного рогатого скота осуществляется в 79 регионах, а в 41 субъекте РФ учет осуществляется в электронном виде.

Стоимость маркировки составит от пяти рублей — бирка, до 200 рублей — чип, уточнили в Минсельхозе.

Чипировать предлагается не только скот, птицу, но и пчелосемьи, а также рыбу, «но это не означает поштучный учет каждой пчелы и каждой рыбы», сказал представитель министерства, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Закон актуален на фоне санкций и переориентации отечественного экспорта, система учета поголовья является обязательным условием для некоторых зарубежных рынков, отметил замглавы Минсельхоза Иван Лебедев.

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