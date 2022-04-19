Петрозаводск, , 17:18 — REGNUM Республика Карелия получит почти 23 млн рублей федеральной помощи для поддержки местного промышленного производства. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Распоряжение о докапитализации региональных фондов развития промышленности подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, фондам в масштабах всей страны дополнительно выделили 4,3 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий.

Средства из федерального бюджета позволят компенсировать 90% затрат предприятий на расходы по оплате процентов по кредитам. Также за счёт этих денег можно снизить процентную ставку по кредитам для производств на общую сумму более чем 20 млрд рублей.

«Выделение федеральных средств на докапитализацию регионального фонда развития промышленности является одной из федеральных мер поддержки регионов, что позволит ФРП Карелии предоставлять промышленным предприятиям, помимо льготных займов, ещё и гранты на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредиту на пополнение оборотных средств», — сообщил министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

Кроме этого средства будут способствовать сохранению целостности трудовых коллективов. Главное — продукция предприятий будет выпускаться и способствовать импортозамещению.

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