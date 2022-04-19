Москва, , 16:58 — REGNUM Трудно было поверить, что нацизм и фашизм может вернуться на нашу землю, сегодня эта реальность «прячется» в решениях некоторых зарубежных компаний и стран, отметил первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на открытии первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!» в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

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«Ещё 10 лет назад, и пять лет назад, трудно было поверить в то, что нацизм и фашизм может вернуться на нашу землю. После всех трагедий Великой Отечественной войны, после десятков миллионов жертв, после Международного Нюрнбергского трибунала и, тем не менее, сегодня это реальность. Да, она прячется — эта реальность. И международная компания Meta* (*организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорит, что «вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно». В это трудно поверить, но это происходит прямо на наших глазах», — сказал Сергей Кириенко.

Отдельно первый заместитель главы Администрации президента РФ указал на решение сейма Латвии о запрете проведения мероприятий ближе 200 метров от любого памятника в Латвии, прославляющего победу и память Советской армии или ее солдат.

«Это ведь реальный закон, который недавно принят в Латвии. Так происходит, потому что где-то этот урок оказался невыученный, потому что историческая память стала стираться, или кому-то очень захотелось, чтобы она стиралась, чтобы ее можно было немножко перелистать и как-то по-другому попробовать ее подать. И это все сразу приводит к тому, что сегодня снова гибнут люди, единственной виной которых было то, что кому-то не понравились по национальности», — подчеркнул Сергей Кириенко.

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