Ярославль, , 16:55 — REGNUM 2 миллиарда рублей власти Ярославской области собираются направить на «решения для людей». Об этом в ходе отчёта в Ярославской областной думе заявил глава региона Михаил Евраев.

Школьное питание

Отчёт касался работы за 2021 год, но депутатов больше интересовали текущие и будущие решения власти: обеспечение лекарствами, социальные выплаты, стоимость коммунальных услуг и так далее.

Депутат Ольга Хитрова поинтересовалась текущим ремонтом школ.

«Все те меры, которые мы вместе с вами, с депутатским корпусом предусмотрели по капитальному ремонту школ, будут реализованы, несмотря на сложную экономическую ситуацию. На это выделено 96 млн рублей. В ряде случаев мы сталкиваемся с увеличением стоимости ремонта, строительных материалов. Стараемся уложиться в те суммы, которые были выделены. Пересматривать контракты в целом не планируем, но каждую ситуацию будем рассматривать индивидуально. Мы очень жестко подходим к срокам, к качеству выполнения работ, но и с пониманием относимся к подрядчикам», — сказал Михаил Евраев.

Интересовал депутатов и вопрос обеспеченности школьников питанием. В ответ Евраев сообщил, что никаких доплат от родителей не потребуется. Вся нагрузка, связанная с подорожанием продуктов, ляжет на областной бюджет. Также увеличат и объёмы контрактов с поставщиками.

«Нам важна не только цена, но и чтобы питание было качественным», — отметил глава региона.

Елена Кузнецова поинтересовалась мерами социальной поддержки.

«На сегодняшний день мы приняли уже большое количество решений по социальной поддержке. И в первую очередь – малообеспеченных, пожилых людей, ветеранов, семей с детьми. 50 млн рублей будет направлено на доплаты по питанию в школах, социальных и медицинских учреждениях. Приняли решение об увеличении выплат на социальную газификацию. Суммарно это решения на общую сумму до 2 млрд рублей. Но у нас есть вопрос бюджетной сбалансированности, поэтому очень многое будет зависеть от итогов второго и третьего кварталов. От того, насколько мы сумеем сохранить стабильность в экономике. От этого зависят и наши доходы, и наши расходы», — ответил депутату Михаил Евраев.

В завершение обсуждения председатель регионального парламента Михаил Боровицкий отметил, что «все ответы были даны», а сам разговор получился «обстоятельным».

Ознакомиться с полной версией отчёта можно на портале правительства Ярославской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославское правительство защитит малый бизнес на трассе М-8