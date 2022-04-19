София, , 16:56 — REGNUM По меньшей мере несколько человек пострадали в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в центре столицы Болгарии. Об этом 19 апреля сообщает БНР.

ДТП с автобусом Stlemur

По предварительным данным, на оживленном участке столичного Цареградского шоссе столкнулись сразу несколько автомобилей, включая фургон, микроавтобус и такси. Из-за ДТП затруднено движение на большом участке дороги.

Информации о жертвах не поступало. Ведется расследование обстоятельств инцидента.

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