София, 19 апреля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. По меньшей мере несколько человек пострадали в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в центре столицы Болгарии. Об этом 19 апреля сообщает БНР.

Stlemur ДТП с автобусом

По предварительным данным, на оживленном участке столичного Цареградского шоссе столкнулись сразу несколько автомобилей, включая фургон, микроавтобус и такси. Из-за ДТП затруднено движение на большом участке дороги.

Информации о жертвах не поступало. Ведется расследование обстоятельств инцидента.