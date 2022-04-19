Бухарест, , 16:51 — REGNUM Рост экономики Румынии в 2022 году составит около 2,2%. Об этом со ссылкой на данные опубликованного Международным валютным фондом (МВФ) прогноза сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Рост экономики Peggy Marco

Как полагают эксперты МВФ, Бухаресту удастся не допустить падения румынских ценных бумаг на мировых биржах, а также обеспечить выполнение большинства экспортно-импортных контрактов. При этом ранее Фонд прогнозировал рост румынской экономики на уровне 4,8%.

По среднегодовой инфляции для Румынии соответствующий прогноз составляет 9% на 2022 и 4% на 2023 гг.

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