Москва, , 16:44 — REGNUM Законопроект о досудебной блокировке сайтов и страниц в соцсетях, содержащим информацию о нецелевом распространении закиси азота, внесли в Госдуму депутаты во главе с Сергеем Гавриловым (КПРФ) и Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Допускается блокировка в досудебном порядке надзорными органами сайтов, содержащих информацию о способах, методах производства, закупки, поставки, хранения, перевозки, пересылки закиси азота, а равно ее реализации (сбыта), использования (потребления) не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров, продуктов питания, а также не для медицинского, промышленного или технического применения.

Также законопроектом устанавливается запрет на распространение информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение не только противоправных, как указано в нормах действующего законодательства, но и иных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин подписал закон о штрафах за пропаганду закиси азота