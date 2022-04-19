Калуга, , 17:08 — REGNUM В Калуге суд удовлетворил иск прокурора области об обращении в доход государства дорогостоящей иномарки высокопоставленного чиновника региона, который не смог объяснить происхождение своих доходов. Об этом 19 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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Ранее прокуратурой области был вскрыт факт приобретения одним из высокопоставленных должностных лиц региона иномарки стоимостью более 3 млн рублей. С целью скрыть данное имущество и не указывать его в справке о доходах и, как следствие, не отчитываться о происхождении денежных средств, потраченных на покупку, автомобиль был оформлен на одного из родителей – неработающего пенсионера, не имеющего ни средств на его приобретение, ни водительского удостоверения. В ходе прокурорской проверки ни сам чиновник, ни его родственник так и не смогли объяснить, где взяли средства на дорогостоящую сделку.

В судебном заседании прокуратура представила доказательства своей позиции о незаконности действий должностного лица, совершения им коррупционного правонарушения. Ответчики иск не признали и пытались убедить суд в правомерном приобретении дорогой иномарки. Однако суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда прокуратурой области взято на контроль.

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