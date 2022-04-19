Астана, 19 апреля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Спустя четверть века правительство Казахстана решило выйти из договора о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников силовых ведомств, заключенного с властями Киргизии, передают киргизские СМИ сегодня, 19 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству иностранных дел уведомить об этом правительство Киргизии.

Напомним, что Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных и специальных органов на территории Казахстана и Киргизии был подписан представителями правительств двух стран 8 апреля 1997 года в городе Алма-Ате.