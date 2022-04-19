Москва, , 16:43 — REGNUM В Москве прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Вопросы денацификации: история, инструменты, перспектива». Эксперты обсудили истоки и современные характеристики украинского нацизма, расследование военных преступлений Украины против мирного населения и отношение российских граждан к этим вопросам. Модератором встречи выступил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что носителем идеологии нацизма была не только нацисткая Германия. По сути во всех европейских странах были последователи нацизма. Это неслучайно, так как нацизм – это европейская идея, рожденная в условиях колониализма и национализма, которые охватили Европу в конце 19 века. Нацистская практика привела к самой страшной войне, жертвами которой стали 70 миллионов человек, большая половина из которых были мирными жителями. Значимую роль в совершении преступлений против человечности сыграли не только немецкие фашисты, но и разнообразные коллаборационисты. Имена лидеров украинских нацистов (Бандера, Шухевич, Мельник) тесно связаны с преступлениями, которые совершили немецкие нацисты. «Сейчас Россия продолжает дело поиска и наказания нацистов. В последние годы у нас состоялись два судебных процесса, в рамках которых преступление против советских граждан были квалифицированы как геноцид.

«Без срока давности» — так мы называем программу поиска и наказания преступников, и почитания памяти жертв Великой отечественной войны», — сказал он.

В продолжении выступления Павел Данилин раскритиковал появившийся в интернете демотиватор, на котором изображение Юрия Гагарина сопровождается подписью «Юрий Гагарин будет очень удивлен тому, что русские ведут войну на Украине». Он аргументировал, почему автора такого демотиватора можно назвать «имбицилом».

«Для Юрия Гагарина понимание того, что на Украине ведется война с нацизмом – это не просто естественно, это для всех советских граждан того времени абсолютно понятно. Война с бандеровцами шла до 1954–1955 годов. Для Гагарина – это то, что происходило прямо у него на глазах», — прокомментировал он.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов рассказал об отношении россиян к процессу денацификации*.

Абсолютное большинство (88%) заявили о том, что на Украине есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма. Эта точка зрения доминирует во всех возрастных группах. При этом, для россиян это проблема не только политического содержания, но и личного. 66% опрошенных отметили, что украинские нацистские организации представляют угрозу для России и ее граждан. Отчетливо рефлексируется и позиция украинских властей по отношению к данным организациям. 70% участников исследования считают, что власти Украины поддерживают данные организации, 14% ответили, что в стране не замечают этого. Также респондентами были определены ожидаемые результаты специальной военной операции России на Украине, в топ-5 вошли две позиции, связанные с преодолением деятельности нацистских организаций: суд над украинскими нацистами за совершенные преступления (45%) и введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма на Украине (32%).

«Россияне обеспокоены не только тем, чтобы сейчас преодолеть проблему, но и не допустить возможность возрождения нацизма на Украине через несколько лет. Именно об этом говорит значимость позиции по ответственности за пропаганду нацизма на Украине. Россияне чувствуют проблему и беду соседнего общества. И понимают, что без преодоления и решения этого вопроса, специальная военная операция не достигнет тех целей, которые изначально были поставлены. Именно поэтому преодоление фиксируется в качестве основной цели», — сказал он.

*Всероссийский репрезентативный опрос проведен 18 апреля 2022 года. Генеральная совокупность: граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 1600 респондентов. Метод: телефонный опрос. Предварительная погрешность: — 2,5%.

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Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике Олег Матвейчев («Единая Россия»), информационным технологиям и связи, обратил внимание, что идеология нацизма на Украине не сохранилась бы, если бы не было финансовой и медийной поддержки со стороны Запада. США и Канада обеспечивали для нацистов возможность распространения их идеологической информации после Великой Отечественной войны. В 90-е годы эта информация начала вновь транслироваться на Украине, а также были выделены гранты на появление там бандеровских ячеек. Это было обусловлено американской доктриной, которая изложена в книге Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска».

«С Украиной Россия — империя», — процитировал книгу Олег Матвейчев.

Таким образом, Украина для Запада является всего лишь инструментом для построения нового мира «за счет и на обломках России».

«На Украине либерализм и нацизм были замешаны густо, потому что нацизм и был инструментом западного проникновения и экспансии в украинском и российском обществе. Война до последнего украинца с Россией – это их абсолютная цель, которую они пытаются реализовать», — подытожил он.

Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев детально рассказал о той работе, которую развернул Международный общественный трибунал по Украине, созданный месяц назад Общественной палатой Российской Федерации вместе с общественниками и журналистами из целого ряда стран мира. Эксперт пояснил, что трибуналом ведется расследование всех преступлений, совершенных на освобожденных районах Украины на основе анализа учебников, документов, пособий, тестов, хранящихся в бывших военных базах «Азова», а также на основании опросов местных жителей.

Так, эксперт сказал, что в библиотеке, находившейся в ведении подразделения «Азов», нашли 50-томную энциклопедию украинской повстанческой армии* («признана в РФ экстремистской), изданной в Торонто.

«Украинский фашизм, а украинский национализм – это форма фашизма, он всегда не мог существовать сам по себе, он всегда опирался на внешнюю поддержку, когда-то это была Польша, затем это Австро-Венгрия, затем это фашистская Германия, затем США. Как вы знаете украинскими националистами уже после Второй мировой войны было 30 тысяч человек убито на территории Украины, причем большинство – самые простые люди. Никогда сам по себе без внешней поддержки он не мог существовать, всегда украинцы не переносили его, именно так происходит и сейчас. К сожалению, на протяжении этих 8-ми, а на самом деле 30-и лет украинский фашизм подпитывался при прямой нескрываемой поддержке США, Великобритании и других стран, взращивался естественно против России», — подчеркнул он.

В ходе дискуссии были представлены и видеоматериалы, которые свидетельствуют о преступлениях украинских военных в Мариуполе. В них мирные жители, ставшие очевидцами преступлений, приводят примеры зверских убийств, жестокостей, насилия и бесчеловечного отношения к мирным жителям города.

На одном из видео 74-летний житель Леонид Коломущенко рассказал, как ВСУ согнали детей в больницу №4 Мариуполя и потом обстреливали эту больницу. На другом фрагменте видео жительница города Светлана Сурма рассказала об украинских снайперах и о том, как украинская техника стреляла по домам.

«Украинские Грады, пушки, минометы били по частному сектору… Я видела, как сидел снайпер в доме нашего района и именно отстреливал детей малолетних. То есть семьи, когда покидали дома, в первую очередь, стреляли в детей 3-7 лет, потом убивали родителей…», — поделилась она.

Также был продемонстрирован материал, где жительница Галина Подубняк рассказала, что в больнице, где она работала, лежал британский «куратор» неонацистского подразделения «Азова», который ей прямо говорил о русских жителях Мариуполя: «Вы — нелюди, все равно мы вас уничтожим… Вы — медики — сейчас нужны, а потом вас все равно не будет… Я — гражданин Англии, татуировок у меня нет, это быдло в «Азове» его делает, а у нас - кураторов – их нет».

Другими словами, эксперт заключил, что украинцев долгое время просто воспитывали в ненависти к русским. Максим Григорьев озвучил, что часто слышал факт, когда мирные жители выходили на улицы, чтобы противостоять тому, что происходит, их просто расстреливали. Тех, кто отказывался помогать нацистам, зверски убивали, могли надругаться над телом. Убивали даже за неправильное произношение украинских слов. Спикер в полной уверенности заявил, что Украина стала абсолютно тоталитарным обществом с ярко выраженной идеологией фашизма.

Источники и характеристики современного украинского нацизма раскрыл в своем выступлении политолог Александр Рудаков. В основу этого движения, по мнению эксперта, легли три движения. Во-первых, это радикальный украинский национализм, сформировавшийся после Второй мировой войны и импортированный украинской диаспорой в США и Канаде на Украину в 1990-е годы. Во-вторых, это украинский фашизм, выросший в западных регионах Украины уже после распада СССР, в основе которого – культ ОУН-УПА и его главаря Степана Бандеры. В-третьих, это расистские и ксенофобские идеи, которые использовали неонацистские группировки Востока Украины, формировавшиеся в рамках субкультуры скинхедов. Основа идеологии этих групп – неонацизм и культ превосходства белой расы. По сути, они ничем не отличались от американских, британских или немецких скинхедов – неонацистов.

«Объединение этих трех потоков в один произошло в ходе «Евромайдана». Как политическое явление современный украинский нацизм сформировался весной 2014 года. Датой его рождения можно считать 2 мая 2014 года, день массового сожжения противников националистической власти в Доме Профсоюзов в Одессе… Кадры расправ с обгоревшими людьми, выпрыгивавших из окон и попадавших под удары кастетов и бит, показывали, что возрождение нацизма на Украине стало реальностью, перешло из теоретической в практическую фазу. Национал-либералы, фашисты-бандеровцы и неонацисты-скинхеды объединились в один блок. Взаимопроникновение их идеологий сформировало идеологический портрет современного украинского нацизма», — пояснил он.

Эксперт также назвал и современные черты украинского нацизма. Прежде всего — последовательное «расчеловечивание» людей с русской идентичностью, носителей идеологии русского мира. Затем это оккультно-религиозная доктрина, напоминающая концепции, распространенные в частях СС. Сейчас эпицентром ее распространения является неонацистский полк «Азов». Также в числе характеристик была названа тесная связь с субкультурой социальных сетей, прежде всего, Instagram* (*организация, деятельность которой запрещена в РФ). На Западе, в частности, в Германии, есть такое явление – «нипстеры». Это гибрид нациста и хипстера. «Нипстеры» используют современную поп-культуру для продвижения нацистской идеологии, стремятся придать ей «веселое» и «бодрое» лицо. Сегодня фронтменами этого тренда выступают многие официальные лица киевского режима – например, Алексей Арестович и сам Владимир Зеленский. Эксперт отметил, что абсолютно идентичные приемы использовали ранее в Сирии и Ираке пропагандисты ИГИЛ* (*организация, деятельность которой в РФ признана незаконной). Это сочетание инструментария шоумена (улыбки, танцы, «искренность») с приемами маньяка (публичные изуверские казни, мучения, пытки).

В завершение круглого стола модератор Павел Данилин констатировал, что украинский нацизм – это не единственная форма нацизма: «Мы столкнулись в последнее время и с общеевропейским нацизмом, когда «культура отмены», хотя это, очевидно, никакая не культура, а это просто формат нацизма, является прямым следствием, прямым наследником того, что делал Гитлер и даже более того. Потому что даже у Гитлера не было всяких мыслей о запрете Достоевских и прочих Толстых. Да, книжки немножко сожгли, но то, что происходит сейчас на Западе – это гораздо страшнее в какой-то мере, чем прямой нацизм Гитлера, потому что это все происходит в формате улыбочек и разговоров о мультикультурализме и в формате якобы мирного сосуществования, но вполне очевидно, что русские сейчас на Западе являются преследуемым меньшинством, как когда-то были евреи. И самое страшное в этом всем то, что мы наверняка будем не последними, кто станет тем самым преследуемым меньшинством на территории Западной Европы, возможно, США. И кто будет следующим – вот ключевой вопрос о том, в какую сторону будет развиваться нацизм. И если мы сможем поставить преграду нацизму на Украине, то это будет грандиозный шанс для всего мира выйти из этого нацистского безумия».