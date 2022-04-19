Специалисты ЭИСИ обсудили вопросы и технологию денацификации
Москва, 19 апреля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Москве прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Вопросы денацификации: история, инструменты, перспектива». Эксперты обсудили истоки и современные характеристики украинского нацизма, расследование военных преступлений Украины против мирного населения и отношение российских граждан к этим вопросам. Модератором встречи выступил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что носителем идеологии нацизма была не только нацисткая Германия. По сути во всех европейских странах были последователи нацизма. Это неслучайно, так как нацизм – это европейская идея, рожденная в условиях колониализма и национализма, которые охватили Европу в конце 19 века. Нацистская практика привела к самой страшной войне, жертвами которой стали 70 миллионов человек, большая половина из которых были мирными жителями. Значимую роль в совершении преступлений против человечности сыграли не только немецкие фашисты, но и разнообразные коллаборационисты. Имена лидеров украинских нацистов (Бандера, Шухевич, Мельник) тесно связаны с преступлениями, которые совершили немецкие нацисты. «Сейчас Россия продолжает дело поиска и наказания нацистов. В последние годы у нас состоялись два судебных процесса, в рамках которых преступление против советских граждан были квалифицированы как геноцид.
В продолжении выступления Павел Данилин раскритиковал появившийся в интернете демотиватор, на котором изображение Юрия Гагарина сопровождается подписью «Юрий Гагарин будет очень удивлен тому, что русские ведут войну на Украине». Он аргументировал, почему автора такого демотиватора можно назвать «имбицилом».
Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов рассказал об отношении россиян к процессу денацификации*.
Абсолютное большинство (88%) заявили о том, что на Украине есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма. Эта точка зрения доминирует во всех возрастных группах. При этом, для россиян это проблема не только политического содержания, но и личного. 66% опрошенных отметили, что украинские нацистские организации представляют угрозу для России и ее граждан. Отчетливо рефлексируется и позиция украинских властей по отношению к данным организациям. 70% участников исследования считают, что власти Украины поддерживают данные организации, 14% ответили, что в стране не замечают этого. Также респондентами были определены ожидаемые результаты специальной военной операции России на Украине, в топ-5 вошли две позиции, связанные с преодолением деятельности нацистских организаций: суд над украинскими нацистами за совершенные преступления (45%) и введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма на Украине (32%).
*Всероссийский репрезентативный опрос проведен 18 апреля 2022 года. Генеральная совокупность: граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 1600 респондентов. Метод: телефонный опрос. Предварительная погрешность: — 2,5%.
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Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике Олег Матвейчев («Единая Россия»), информационным технологиям и связи, обратил внимание, что идеология нацизма на Украине не сохранилась бы, если бы не было финансовой и медийной поддержки со стороны Запада. США и Канада обеспечивали для нацистов возможность распространения их идеологической информации после Великой Отечественной войны. В 90-е годы эта информация начала вновь транслироваться на Украине, а также были выделены гранты на появление там бандеровских ячеек. Это было обусловлено американской доктриной, которая изложена в книге Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска».
Таким образом, Украина для Запада является всего лишь инструментом для построения нового мира «за счет и на обломках России».
Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев детально рассказал о той работе, которую развернул Международный общественный трибунал по Украине, созданный месяц назад Общественной палатой Российской Федерации вместе с общественниками и журналистами из целого ряда стран мира. Эксперт пояснил, что трибуналом ведется расследование всех преступлений, совершенных на освобожденных районах Украины на основе анализа учебников, документов, пособий, тестов, хранящихся в бывших военных базах «Азова», а также на основании опросов местных жителей.
Так, эксперт сказал, что в библиотеке, находившейся в ведении подразделения «Азов», нашли 50-томную энциклопедию украинской повстанческой армии* («признана в РФ экстремистской), изданной в Торонто.
В ходе дискуссии были представлены и видеоматериалы, которые свидетельствуют о преступлениях украинских военных в Мариуполе. В них мирные жители, ставшие очевидцами преступлений, приводят примеры зверских убийств, жестокостей, насилия и бесчеловечного отношения к мирным жителям города.
На одном из видео 74-летний житель Леонид Коломущенко рассказал, как ВСУ согнали детей в больницу №4 Мариуполя и потом обстреливали эту больницу. На другом фрагменте видео жительница города Светлана Сурма рассказала об украинских снайперах и о том, как украинская техника стреляла по домам.
Также был продемонстрирован материал, где жительница Галина Подубняк рассказала, что в больнице, где она работала, лежал британский «куратор» неонацистского подразделения «Азова», который ей прямо говорил о русских жителях Мариуполя: «Вы — нелюди, все равно мы вас уничтожим… Вы — медики — сейчас нужны, а потом вас все равно не будет… Я — гражданин Англии, татуировок у меня нет, это быдло в «Азове» его делает, а у нас - кураторов – их нет».
Другими словами, эксперт заключил, что украинцев долгое время просто воспитывали в ненависти к русским. Максим Григорьев озвучил, что часто слышал факт, когда мирные жители выходили на улицы, чтобы противостоять тому, что происходит, их просто расстреливали. Тех, кто отказывался помогать нацистам, зверски убивали, могли надругаться над телом. Убивали даже за неправильное произношение украинских слов. Спикер в полной уверенности заявил, что Украина стала абсолютно тоталитарным обществом с ярко выраженной идеологией фашизма.
Источники и характеристики современного украинского нацизма раскрыл в своем выступлении политолог Александр Рудаков. В основу этого движения, по мнению эксперта, легли три движения. Во-первых, это радикальный украинский национализм, сформировавшийся после Второй мировой войны и импортированный украинской диаспорой в США и Канаде на Украину в 1990-е годы. Во-вторых, это украинский фашизм, выросший в западных регионах Украины уже после распада СССР, в основе которого – культ ОУН-УПА и его главаря Степана Бандеры. В-третьих, это расистские и ксенофобские идеи, которые использовали неонацистские группировки Востока Украины, формировавшиеся в рамках субкультуры скинхедов. Основа идеологии этих групп – неонацизм и культ превосходства белой расы. По сути, они ничем не отличались от американских, британских или немецких скинхедов – неонацистов.
Эксперт также назвал и современные черты украинского нацизма. Прежде всего — последовательное «расчеловечивание» людей с русской идентичностью, носителей идеологии русского мира. Затем это оккультно-религиозная доктрина, напоминающая концепции, распространенные в частях СС. Сейчас эпицентром ее распространения является неонацистский полк «Азов». Также в числе характеристик была названа тесная связь с субкультурой социальных сетей, прежде всего, Instagram* (*организация, деятельность которой запрещена в РФ). На Западе, в частности, в Германии, есть такое явление – «нипстеры». Это гибрид нациста и хипстера. «Нипстеры» используют современную поп-культуру для продвижения нацистской идеологии, стремятся придать ей «веселое» и «бодрое» лицо. Сегодня фронтменами этого тренда выступают многие официальные лица киевского режима – например, Алексей Арестович и сам Владимир Зеленский. Эксперт отметил, что абсолютно идентичные приемы использовали ранее в Сирии и Ираке пропагандисты ИГИЛ* (*организация, деятельность которой в РФ признана незаконной). Это сочетание инструментария шоумена (улыбки, танцы, «искренность») с приемами маньяка (публичные изуверские казни, мучения, пытки).
В завершение круглого стола модератор Павел Данилин констатировал, что украинский нацизм – это не единственная форма нацизма: «Мы столкнулись в последнее время и с общеевропейским нацизмом, когда «культура отмены», хотя это, очевидно, никакая не культура, а это просто формат нацизма, является прямым следствием, прямым наследником того, что делал Гитлер и даже более того. Потому что даже у Гитлера не было всяких мыслей о запрете Достоевских и прочих Толстых. Да, книжки немножко сожгли, но то, что происходит сейчас на Западе – это гораздо страшнее в какой-то мере, чем прямой нацизм Гитлера, потому что это все происходит в формате улыбочек и разговоров о мультикультурализме и в формате якобы мирного сосуществования, но вполне очевидно, что русские сейчас на Западе являются преследуемым меньшинством, как когда-то были евреи. И самое страшное в этом всем то, что мы наверняка будем не последними, кто станет тем самым преследуемым меньшинством на территории Западной Европы, возможно, США. И кто будет следующим – вот ключевой вопрос о том, в какую сторону будет развиваться нацизм. И если мы сможем поставить преграду нацизму на Украине, то это будет грандиозный шанс для всего мира выйти из этого нацистского безумия».