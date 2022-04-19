Симферополь, 19 апреля 2022, 16:42 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду в недалёком будущем окажется «в мусорном ведре истории», как и нынешние киевские власти. Об этом 19 апреля в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя запрет на использовании георгиевских лент в Молдавии.
Глава Крыма подчеркнул, что у западоориентированных лидеров на постсоветском пространстве одна задача — разжигать пожар у российских границ и стравливать народы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский президент утвердила запрет на использование в Молдавии георгиевских лент.