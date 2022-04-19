Симферополь, 19 апреля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду в недалёком будущем окажется «в мусорном ведре истории», как и нынешние киевские власти. Об этом 19 апреля в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя запрет на использовании георгиевских лент в Молдавии.

Георгиевская лента

«Президент Молдавии Санду заявила, что георгиевской ленте место «в мусорном ведре истории». Решила пойти по стопам Украины. Не сомневаюсь, что это безобразное заявление вызовет резкое неприятие в молдавском обществе», — написал Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что у западоориентированных лидеров на постсоветском пространстве одна задача — разжигать пожар у российских границ и стравливать народы.

«Уверен, что в недалеком будущем в «мусорном ведре истории» окажется сама Санду – рядом с представителями нынешнего киевского режима», — считает Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский президент утвердила запрет на использование в Молдавии георгиевских лент.