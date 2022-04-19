Бишкек, 19 апреля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Киргизские пограничники задержали в аэропорту города Оша четверых граждан Узбекистана, пытавшихся нелегально провезти в Киргизию крупную партию ювелирных украшений из золота. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Контрабандисты

Узбекских контрабандистов взяли с поличным в зале вылета аэровокзала. В ходе досмотра у них обнаружили и изъяли незадекларированные золотые цепочки кустарного производства общим весом более 1,9 кг.

По имеющейся информации, узбекистанцы пересекли границу Киргизии через наземный пункт пропуска, после чего попытались вылететь в столицу республики рейсом Ош — Бишкек.

Задержанных водворили в изолятор временного содержания госкомитета нацбезопасности Киргизии.