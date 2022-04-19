Бишкек, 19 апреля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития Киргизии предлагает сделать регистрацию мобильных телефонов и планшетов обязательной и платной — по 700 сомов (около 700 рублей) за каждое устройство. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Unsplash Сотовый телефон

Чиновники настаивают на том, что все попавшие на территорию республики мобильные устройства связи должны быть зарегистрированы в государственной системе идентификации в течение 30 календарных дней с момента первой активности.

В случае отсутствия регистрации устройства предлагается заблокировать ему доступ к услугам сети местных операторов сотовой связи.

При этом Минцифры ссылается на опыт Азербайджана, Казахстана, Ливана и Турции, которые уже используют систему идентификации для защиты внутренних рынков этих стран от контрафактной продукции и в целях борьбы с контрабандой сотовых телефонов и планшетов.

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