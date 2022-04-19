Санкт-Петербург, 19 апреля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам 2021 года заработал немногим более 4,8 млн рублей, что на 2 млн рублей меньше, чем годом ранее, это следует из опубликованной 19 апреля декларации о доходах и имуществе. При этом супруга главы региона задекларировала доход за 2021 год в 11 млн рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

В 2020 году Александр Дрозденко заработал 6 833 089 рублей, а в 2021 году — 4 829 748 рублей. Напрмним, его супруга Ирина Дрозденко в 2020 году смогла заработать 9 479 372 рублей, что на 1,5 млн рублей больше, чем годом ранее.

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Как и раньше, в пользовании у губернатора региона значатся квартира площадью 305 кв. м и жилой дом площадью 327,9 кв. м, находящиеся в России, а также земельный участок 4634,2 кв. м. А также хозблок с гаражом 30,3 кв. м, которых в прошлом году у него не было. Автопарк губернатора не изменился: Land Rover Defender, квадроцикл «Ямаха» 700 и прицеп к нему, снегоход SKI-DOO SKANDIC WT 900 ACE, мотоцикл Harley-Davidson FLHXSE и прицеп бортовой с крышкой ЛАВ 81 012А.

Вся недвижимость в собственности находится у супруги Дрозденко, это: четыре земельных участка площадью от 11 до 4634,2 кв. м, жилой дом 327,9 кв. м, 2/3 доли квартиры площадью 305 кв. м, 2/36 доли автостоянки, гостевой дом 46,4 кв. м, хозяйственный блок с гаражом площадью 30,3 кв. м и два нежилых здания площадью 51,5 и 115,6 кв. м. А также легковой автомобиль Land Rover Discovery.