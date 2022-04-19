Белгород, , 16:39 — REGNUM Гражданина РФ, пытавшегося попасть на службу в ВС Украины, задержали в Белгородской области.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

На кадрах допроса, опубликованных 19 апреля РИА Новости, молодой человек заявляет, что собирался уехать на Украину «с целью вступления в интернациональный легион территориальной обороны».

«Поскольку у меня были проблемы в материальном плане, я хотел заработать денег. Большую часть денег я хотел отдать на восстановление инфраструктуры Украины», — говорит задержанный.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконного вооружённого формирования или участия в нём».