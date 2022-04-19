Санкт-Петербург, 19 апреля 2022, 16:39 — REGNUM В рамках транспортной реформы Санкт-Петербурга городской метрополитен обновит старые составы за счёт закупки 72 новых вагонов в 2022 году. Об этом 19 апреля сообщил губернатор города Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новый состав Петербургского метро
Новый состав Петербургского метро
Metro.spb.ru

«Масштабной замене подвижного состава готовится петербургский метрополитен. С привлечением средств фонда Национального состояния планируется заключить контракт на поставку 950 вагонов метро. В этом году мы закупим 72 вагона», — отметил губернатор.

При этом все вагоны произведены в России. Это особо важно в период перехода страны к политике импортозамещения.

Помимо обновления подвижного состава метро в Петербурге также появятся новые единицы городского наземного общественного транспорта: трамваи, троллейбусы и автобусы. Если первые два полностью отечественного производства, то к поставке автобусов для Петербурга подключилась ещё и Белоруссия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге продолжат строительство двух линий метрополитена