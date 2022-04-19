Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM В рамках транспортной реформы Санкт-Петербурга городской метрополитен обновит старые составы за счёт закупки 72 новых вагонов в 2022 году. Об этом 19 апреля сообщил губернатор города Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новый состав Петербургского метро Metro.spb.ru

«Масштабной замене подвижного состава готовится петербургский метрополитен. С привлечением средств фонда Национального состояния планируется заключить контракт на поставку 950 вагонов метро. В этом году мы закупим 72 вагона», — отметил губернатор.

При этом все вагоны произведены в России. Это особо важно в период перехода страны к политике импортозамещения.

Помимо обновления подвижного состава метро в Петербурге также появятся новые единицы городского наземного общественного транспорта: трамваи, троллейбусы и автобусы. Если первые два полностью отечественного производства, то к поставке автобусов для Петербурга подключилась ещё и Белоруссия.

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