Красногорск, 19 апреля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. На территории Подмосковья началась подготовка территории к весенней высадке цветов. Об этом 19 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Пресс-служба администрации Рязани Подготовка клумбы

В рамках работ по облагораживанию территорий планируется высадить в общей сложности 6 млн цветов. На данный момент производится удобрение, вспахивание и рыхление почвы. Также удаляются сорняки, обустраиваются ограждения и малые архитектурные формы. Начать высаживать растения планируется с 25 апреля.

«На территории Московской области более 2 тыс. цветников. До 25 апреля будут проведены работы по их подготовке. Всего в этом году подмосковные города украсят более 6 млн цветов», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.