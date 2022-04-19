Донецк, , 16:48 — REGNUM Киев показал, что готов приносить мирных украинцев в жертву мнимой, невозможной победе. В то же время поражение Украины вовсе не означало бы какой-то катастрофы, смерти всех украинцев, оно означало бы полное переформатирование государства, по образцу Германии и Японии после Второй Мировой войны. Так ситуацию в зоне СВО ВС РФ прокомментировал заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия не имеет права отступить. Я бы не стал писать этого, если бы не бывал в Мариуполе. Как точно выразился один знакомый зарубежный журналист: «Нельзя побывать в Мариуполе и остаться нейтральным. Если Украина делает это, то с этой Украиной должно быть покончено». Мариуполь не только город — жертва войны, Мариуполь — это город — военное преступление. «Прикрывались мирным населением как живым щитом» — эта фраза уже успела стать заезженной, но это именно то, что здесь произошло. ВСУ не выпускали людей по «зеленым» коридорам, стреляли в мирных, если те спрашивали дорогу в районы под контролем наших сил, устраивали снайперские и минометные позиции именно в тех домах, где прятались люди, чтобы русские не могли бомбить. Сегодня ночью засевшие в катакомбах «Азовстали» укронацисты снова расписались в том, что удерживает собственных граждан в заложниках.

Если до 24 февраля украинская власть еще прятала свой фашистский оскал под маской европейской толерантности, то за два последних месяца Киев и его приспешники сбросили маски и показали свое людоедство, показали, что их властная машина готова пожирать мирных людей до тех пор, пока остается хоть один шанс на выживание. Так вот — этого шанса нет. Россия не имеет права остановиться на полпути, необходимо закончить начатое. Это не означает смерти всех украинцев, это означает полное переформатирование фашистского государства после его капитуляции. Современная Германия как государство не имеет ничего общего с Третьим Рейхом, современная Япония — с Японской Империей. Будущее государство на территории Украины не будет иметь ничего общего с современным лицемерным Киевом и его пост-фашизмом.

Чем быстрее Киев капитулирует, тем меньше будет ненужных смертей как среди украинцев, так и среди русских, чеченцев, армян, бурятов, тувинцев и многих-многих других — и воюющих, и мирно живущих на Украине. Киевский режим еще может выиграть какую-то битву, может тянуть время, может прикрываться мирными жителями в каждом городе, но он не может победить. А значит, и биться, жертвовать людьми — бессмысленно и бессердечно, аморально и трусливо», — поделился мыслями Третьяков.

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