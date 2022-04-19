Москва, , 16:34 — REGNUM Федеральный конституционный законопроект о признании флага СССР флагом Российской Федерации внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Флаг СССР Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предлагается внести изменения в статью 1 федерального конституционного закона «О Государственном флаге Российской Федерации» в части описания Государственного Российской Федерации как символа сохранения цвета традиционного российского флага со времен Петра Первого, давшего Российскому государству силу и мощь, и вектор к дальнейшему развитию независимой России.

После Петра I каждый полк имел свое боевое знамя, но сохранялисторический цвет боевого знамени — красный. Все самые великиероссийские свершения и успехи во все времена были достигнуты подкрасным знаменем, отмечают парламентарии.

«Основной цветовой фон флагов всех бывших республик Союза ССР, как и флага самого Союза ССР, составлял красный цвет. Красный фоновый цвет исторически всегда присутствовал также на стягах русских князей и царей: Вещего Олега, Святослава Великого, Ярослава Мудрого, Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Дмитрия Пожарского. Красный — означает красивый, цвет веры, надежды, торжества добра над злом, любимый народом цвет», — отмечается в сопроводительных документах.

Знамя Победы, водружённое в мае 1945 года над поверженным фашистским Рейхстагом, было красного цвета, напоминают коммунисты. Достижения СССР в науке, освоении космоса, медицине, культуре, спорте, техническом прогрессе, а также завоевание авторитета и огромного веса на международной арене состоялись также под красным знаменем, красной флаг Союза ССР был символом мира, добра и великих побед, приводят авторы аргументы.

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