Нижний Новгород, 19 апреля 2022, 16:34 — REGNUM Министерство здравоохранения Нижегородской области обратилось к гражданам с просьбой не использовать оскорбительные и уничижительные слова при общении с больными людьми.
Руководство минздрава считает неуместным и крайне неприличным произносить слова «псих», «психбольной» и «шизик» для описания состояния человека с психическими отклонениями.
Вместо этого рекомендуется применять выражения «человек с ментальными нарушениями» или «страдающий психическими заболеваниями».
Также в ведомстве назвали неприемлемым называть психиатрическую клинику «психушкой», а пациентов у которых диагностировали ВИЧ или СПИД — «спидозниками».
Министерство отмечает, что «нужно уважать достоинство каждого человека, вне зависимости от того, чем он болеет — опасаясь насмешек, больные люди боятся идти к врачу».
«Любая болезнь это болезнь. И презрительно относиться к этому нельзя», — подчёркивают в региональном минздраве.