Нижний Новгород, , 16:34 — REGNUM Министерство здравоохранения Нижегородской области обратилось к гражданам с просьбой не использовать оскорбительные и уничижительные слова при общении с больными людьми.

Обида OUCHcharley

Руководство минздрава считает неуместным и крайне неприличным произносить слова «псих», «психбольной» и «шизик» для описания состояния человека с психическими отклонениями.

Вместо этого рекомендуется применять выражения «человек с ментальными нарушениями» или «страдающий психическими заболеваниями».

Также в ведомстве назвали неприемлемым называть психиатрическую клинику «психушкой», а пациентов у которых диагностировали ВИЧ или СПИД — «спидозниками».

Министерство отмечает, что «нужно уважать достоинство каждого человека, вне зависимости от того, чем он болеет — опасаясь насмешек, больные люди боятся идти к врачу».

«Любая болезнь это болезнь. И презрительно относиться к этому нельзя», — подчёркивают в региональном минздраве.