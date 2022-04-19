Москва, , 16:46 — REGNUM В российских школах с 1 сентября 2022 года будет внедрено нововведение: каждый понедельник учёба будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна, сообщает 19 апреля телеграм-канал «Большая перемена РФ».

Министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с Владимиром Путиным в образовательном центре «Сириус» Kremlin.ru

Нововведение анонсировал российский министр просвещения Сергей Кравцов. В «пилотных» школах оно будет введено уже с мая нынешнего года.

Также отмечается, что с нового учебного года в школах начнут проводить уроки политинфомации «Разговоры о важном». Начиная с этого года российские школы будут оснащать государственной символикой, появятся знаменные отряды.

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