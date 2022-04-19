Ярославль, 19 апреля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Глава Ярославской области Михаил Евраев заявил, что для правительства региона интересы людей являются приоритетом в работе. Об этом он сказал на заседании Яроблдумы в ходе ежегодного отчёта.

Правительство Ярославской области Больница

Главными для региональных властей являются образование, медицина, социальная защита и поддержка людей.

«Это значит, что мы будем работать так, чтобы каждый житель Ярославской области мог без долгих ожиданий записаться к врачу, дать качественное образование детям. Чтобы люди знали, что могут рассчитывать на нашу помощь. Особенно это важно сейчас, в непростые для страны времена. В конце концов, без ориентации на человека, на его цели и интересы даже самое большое развитие лишено конечной цели», — отметил глава области.

Сейчас по поручению врио губернатора сформирован запас лекарств по 474 позициям, а для решения кадровых проблем на селе выделено 100 миллионов на приобретение жилья для врачей. Помимо этого выделяются деньги на строительство и закупку оборудования.

«В сложившейся ситуации важно полностью реализовать программу. Не подвести людей. Поэтому мы добавили 25 млн рублей на строительство объектов и дополнительно 11 млн рублей направим на покупку оборудования для ФАПов. Только в 2022 году мы отремонтируем 117 зданий медицинских учреждений в городах и районах области», — подчеркнул Евраев.

Ещё поддержат семьи с детьми от 8 до 17 лет, где среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. Эта мера поддержки введена президентом.

«Это коснется семей, где среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума. На софинансирование этой федеральной меры мы выделяем из бюджета области 834 миллиона рублей. Помощь получат более 33 тысяч человек. Это решение для людей, — подчеркнул Михаил Евраев. Также в этом году правительством региона более 350 млн рублей дополнительно будет направлено на организацию питания в социальных учреждениях. Из-за повышения цен на продукты увеличилась стоимость школьных обедов и питания в больницах», — рассказал чиновник.

Кроме того, поддержат и молодых родителей, мамам новорождённых с 1 июня 2022 года начнут выдавать наборы, в которых содержится всё необходимое для ребёнка «на первое время».

Ознакомиться с полной версией отчёта можно на портале правительства Ярославской области.