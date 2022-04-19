Москва, 19 апреля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Российский режиссёр Александр Сокуров отказался показывать свой фильм «Сказка» на Каннском фестивале. Об этом 19 апреля сообщило информационное агенство «Национальная Служба Новостей».

Irtolstaya Александр Сокуров

«Фильм «Сказка» — слишком серьезный фильм для того, чтобы участвовать в каннской истории. Там принимают другие фильмы, там просто другая программа фестиваля», — рассказал режиссёр. Примечательно, что ещё в конце марта 2022 года Сокуров заявлял о том, что вносит последние изменения в картину для её отправки на французский фестиваль, однако в итоге всё же отказался от участия.

Напомним, что «Сказка» посвящена событиям Второй Мировой войны. Отличительной особенностью ленты стало отсутствие в ней российских актёров, а также преимущественно вымышленный сюжет, несмотря на тематику проекта.