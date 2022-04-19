Саратов, , 16:28 — REGNUM Изъять у собственников гостиницу «Россия» предложил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Объект культурного наследия находится в предаварийном состоянии, из помещений 4-этажного здания используется только 1 этаж, сообщает пресс-служба губернатора.

Саратов. Здание бывшей гостиницы «Россия» Saratov. gov. ru

Строительство здания, в котором была открыта гостиница, началось в 1863 году. Ремонт объекта в последний раз проводился в 1976 году. Помещения с 2008 года использовались только на первом этаже. Принятие каких-либо решений, связанных с историческим зданием, затягивают 14 собственников.

Губернатор отметил, что от жителей по этому зданию поступает много жалоб, так как оно практически разрушено и представляет опасность.

«Поручаю принять меры по изъятию объекта культурного наследия. Проработать вопрос поиска инвестора для строительных и реставрационных работ. Важно сохранить исторический фасад, отстроить остальную часть здания. Таким образом, объект культурного наследия в Саратове, украсит проспект имени П. Столыпина, получив новую жизнь», — добавил Радаев.

ИА REGNUM ранее сообщало, 4 ноября 2021 года на четвертом, самом верхнем этаже недействующего здания гостиницы «Россия» произошел пожар. Площадь горения составила 2400 кв. метров.

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