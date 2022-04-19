Чебоксары, , 16:27 — REGNUM В Чебоксарах оштрафован ещё один горожанин, которого уличили в дискредитации Вооружённых сил России. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

По данным полиции, на стенах подземного пешеходного перехода по проспекту Ивана Яковлева в Чебоксарах расклеивались плакаты с содержанием, дискредитирующим Вооружённые силы России.

Подозреваемого в правонарушении установили: им оказался 60-летний мужчина. Чебоксарца доставили в отдел полиции, где на него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил России в целях защиты интересов РФ»).

Разбирательства прошли в Ленинском районном суде Чебоксар, который назначил чебоксарцу 30 тыс. рублей административного штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле за дискредитацию Вооружённых сил России наказали 29-летнего чебоксарского блогера: ему назначено 35 тыс. рублей штрафа.

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