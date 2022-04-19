Бухарест, , 16:30 — REGNUM Официальный Бухарест объявил о намерении «реабилитировать и модернизировать» железнодорожную линию, соединяющую Молдавию с румынским портом Галацем. Об этом 19 апреля сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Железная дорога Pixabay.com

По словам министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну, указанная линия имеет «символическое значение» как для инфраструктуры, так и для взаимоотношений двух государств.

Сорин Гриндяну «Есть рельсы, идущие из Республики Молдова и не пересекающие территорию Украины, они ведут непосредственно в Галац. Железнодорожный путь, проложенный еще во времена социализма, должен послужить в новой эпохе».

На данный момент дорога не функционирует. Сколько именно денег потребуется на осуществление проекта, не сообщается.

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