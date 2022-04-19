Бухарест, 19 апреля 2022, 16:30 — REGNUM Официальный Бухарест объявил о намерении «реабилитировать и модернизировать» железнодорожную линию, соединяющую Молдавию с румынским портом Галацем. Об этом 19 апреля сообщает бухарестский информационный портал News. ro.
По словам министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну, указанная линия имеет «символическое значение» как для инфраструктуры, так и для взаимоотношений двух государств.
На данный момент дорога не функционирует. Сколько именно денег потребуется на осуществление проекта, не сообщается.
Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Бельгии прибыл с рабочим визитом в Румынию