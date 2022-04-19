Москва, 19 апреля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о предоставлении торговых мест самозанятым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля. Инициатива внесена в Госдуму заксобранием Челябинской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Положение о предоставлении не менее 60% от общего количества нестационарных торговых объектов субъектам малого или среднего предпринимательства распространяется на самозанятых.

Льготой они будут обладать до конца эксперимента по налогу на профессиональный доход.

Законопроект принимается как антикризисная мера на фоне антироссийских санкций.