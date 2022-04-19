Москва, 19 апреля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Предложение министра просвещения РФ Сергея Кравцова начинать изучение истории уже в начальной школе поддержали в движения «Сильная Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Дети должны знать историю

«С формальной точки зрения Россия в 2020 году взяла на себя обязанность защиты исторической правды и почитания памяти защитников Отечества. Поэтому логично, что наши дети в ходе образовательного процесса должны получить соответствующие компетенции в области защиты исторической правды. И правильно, что азы этой исторической правды будут закладываться нашим детям с первого класса», — заявил доктор исторических наук Владимир Кикнадзе.

Он подчеркнул, что как эксперт, как представитель многочисленных общественных организаций, испытывает чувство глубокого удовлетворения за такое решение.

«На примере Украины мы отчетливо видим и понимаем, к чему приводит перепрошивка сознания и перепрошивка знаний, прежде всего, в области истории. В школе основное внимание должно уделяться историческому образованию, которое формирует мировоззрение и через которое решается главная задача воспитания. Сейчас важная часть образовательного процесса – это воспитание и формирование у обучающихся патриотизма, уважения к своему Отечеству, гордости за него, формирование гражданственности. Сделать это, не изучая предмет «история», просто невозможно. Поэтому я ещё раз подчеркиваю, что полностью поддерживаю это решение Министерства просвещения. Надеюсь, что оно получит поддержку и других коллег из экспертного сообщества», — добавил Кикнадзе.

Напомним, 19 апреля в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила – в правде!» министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что историческое просвещение очень востребовано в современном обществе и оно должно начинаться с первого класса. Он уточнил, что речь идет не об уроках истории, а о просветительских программах.