Тобольск, Тюменская область, , 16:23 — REGNUM В тюменском городе Тобольске местный житель обвиняется в убийстве своего приятеля из-за кошки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

По данным следствия, 17 апреля 2022 года 44-летний обвиняемый, находясь у себя в квартире собутыльничал с 46-летним приятелем. Хозяину дома не понравилось, как знакомый обращается с его кошкой. Он просил оставить животное в покое, но гость игнорировал его замечания. Тогда хозяин в пьяном угаре нанёс приятелю три удара в грудную клетку кухонным ножом. Потерпевшего доставили в больницу, где он 18 апреля скончался.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следствие выступило с ходатайством заключить обвиняемого под стражу.

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