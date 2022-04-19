Лондон, 19 апреля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Московская биржа больше не будет считаться в Великобритании фондовой площадкой, сообщает 19 апреля Управление по налогам и таможенным пошлинам королевства в опубликованном заявлении.

Moex.com Московская биржа

Отмечается, что управление официально заявляет о своём намерении «лишить Московскую биржу (MOEX) статуса признаваемой фондовой биржи».

Теперь на инвесторов, торгующих ценными бумагами на MOEX, не будут распространяться налоговые льготы. При этом «уже осуществленные инвестиции будут защищены».