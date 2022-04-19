Москва, 19 апреля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Скорее всего, в России не будет дефицита и сильного подорожания апельсинового сока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявила доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова. Так она прокомментировала прогнозы о том, что у РФ могут возникнуть сложности с поставками сырья для изготовления апельсинового сока.

Сок

«Скорее всего, дефицита не будет. Апельсиновый сок по объему производства и потребления в России занимает третье место после яблочного и томатного, — сказала Мясникова. — Традиционными поставщиками сырья для его производства являются Китай, Вьетнам, Турция и страны Латинской Америки. В меньшей степени – отдельные страны Европы. Обладая мощной производственной базой, РФ в состоянии нормально обеспечивать наших потребителей разнообразным ассортиментом соковой продукции».

Как пояснила Мясникова, вполне вероятно, что поставки концентратов из Америки и Европы сократятся.

«Однако учитывая, что объемы производства соков от года к году несколько сокращаются, то объёмы сырья, закупаемого в других странах, способны успешно заместить эту нишу. Так, например, по данным Росстата, в настоящее время выработка апельсинового сока по сравнению с 2015 годом сократилась почти втрое, но такая ситуация не препятствует стабильному обеспечению потребительского спроса, — объяснила эксперт. — В то же время производители оперативно переориентируются на установление стабильных связей с надежными странами и увеличение объемов закупок у партнеров с устойчивой репутацией».

По ее словам, сильного роста цен на апельсиновый сок в РФ не ожидается.

«Увеличение его стоимости будет в пределах инфляционных ожиданий, волатильности рубля и адаптации к новой логистике», — добавила Мясникова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор отменил ограничения на ввоз в РФ из Турции гранатов, перцев, апельсинов, винограда, грейпфрутов.