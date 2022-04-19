Екатеринбург, 19 апреля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Кировский райсуд вынес приговор бывшему преподавателю Уральского федерального университета. Его признали виновным в домогательствах к пятилетней дочери, сам он называет обвинения оговором, пишут СМИ.

Kakprosto.ru Суд

Задержали его в 2019 году по заявлению бывшей супруги. Задержанию предшествовал длительный конфликт между экс-супругами. И хотя по совету юриста мужчина записывал на диктофон все разговоры со своей дочерью, избежать обвинения не удалось.

Суд назначил ему 15 лет заключения. Защита собирается обжаловать приговор. Друзья и коллеги осуждённого не верят в его виновность. С ними согласны и многие интернет-пользователи, которые активно оставляют комментарии в соцсетях и на форумах.