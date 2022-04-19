Кострома, 19 апреля, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Представители Костромской области в Совете Федерации и Госдуме отчитались о доходах за 2021 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://pixabay.com Деньги

Депутат Алексей Ситников задекларировал 5,7 млн рублей. Его доход за 2020 год был выше – 9,2 млн рублей. Изменений в наборе недвижимости не произошло – на пару с супругой политик владеет квартирой, земельным участком, жилым строением и баней. За прошедший год Ситников приобрёл отечественный автомобиль ВАЗ 21 093, в 2019 году в его декларации значился внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

Более успешным в плане заработка оказался сенатор Николай Журавлёв. За год он разбогател более чем в 6 раз – до 39,3 млн рублей. Годом ранее его доход составлял 6,4 млн рублей. Из декларации члена Совфеда была исключена квартира площадью 150 кв метров, но появился земельный участок на 1412 кв метров.

Другой представитель региона в верхней палате российского парламента — Сергей Калашник заработал за 2021 год 7,7 млн рублей. Это на 3,5 млн ниже, чем в позапрошлом году. Отметим, большую часть 2020 года он являлся депутатом Костромской областной думы и руководил «Костромским заводом автокомпонентов».

Отметим, что доходы представителей Костромской области в парламенте намного скромнее заработка некоторых депутатов Костромской областной думы. Для сравнения, богатейший депутат областного парламента — гендиректор ОАО «Красносельский Ювелирпром» Флун Гумеров задекларировал 192 млн рублей, увеличив доход на 117 млн рублей. Занявшие второе и третье места в рейтинге состоятельности Владимир Михайлов и Дмитрий Зафиров отчитались о 170 и 122 млн рублей.