Чебоксары, , 16:15 — REGNUM Среди депутатов нижней палаты федерального парламента, представляющих Чувашию, самой богатой является коммунистка Ирина Филатова, которая зарегистрировала более 26 млн рублей годового дохода. Доходы справоросса Анатолия Аксакова возросли на 4,5% и превысили 7 млн рублей, единороссов Алены Аршиновой и Аллы Салаевой – соответственно на 3,3% и 34,3%, достигнув 6,1 млн и 3,8 млн рублей. Таким образом, разница между максимальным и минимальным доходом чувашских депутатов составляет 6,8 раза. Такие сведения о доходах и имуществе парламентариев опубликованы на сайте Госдумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Самый большой годовой доход среди депутатов, представляющих Чувашию в Госдуме, задекларировала Ирина Филатова (КПРФ): 26 145 933 рубля 26 копеек. Что касается собственности, то ей принадлежат две квартиры (85,4 и 34,6 кв. метра), иномарка «БМВ X6», в долевой собственности (½ доли) находится квартира площадью 735,3 кв. метра.

Председатель комитета по финансовому рынку, лидер чувашского отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Анатолий Аксаков указал 7 032 978 рублей 70 копеек дохода по итогам прошлого года. Это на 301 025 рублей 82 копейки больше, чем было задекларировано в 2020 году (6 731 950,88 рубля), — таким образом, доходы возросли на 4,5%.

Как и ранее, парламентарий является владельцем двух земельных участков (500 и 663 кв. м), жилого дома (56,4 кв. м) и иномарки Volkswagen Tiguan, в общедолевой собственности находятся квартира (145,7 кв. м) и гараж площадью (25,3 кв. м).

Супруга справоросса задекларировала 2 854 367 рублей 66 копеек годового дохода. В безвозмездном пользовании четы находится квартира площадью 83,9 кв. метра.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова («Единая Россия») заработала в прошлом году 6 120 520 рублей 67 копеек. Её доходы по сравнению с 2020 годом, когда она задекларировали 5 925 720 рублей 9 копеек, возросли на 194 800 рублей 58 копеек, или на 3,3%.

Как следует из декларации, у Аршиновой нет собственности. В безвозмездном пользовании депутата находятся две квартиры площадью 63,8 и 77 кв. метров.

Алла Салаева («Единая Россия») получила за год 3 894 670 рублей 2 копейки дохода. Напомним, что в 2020 году, когда она работала вице-премьером, а затем главой минобразования Чувашии, она задекларировала 2 900 957 рублей 48 копеек – таким образом, доход увеличился на 993 712 рублей 54 копейки, или на 34,3%. Доход её несовершеннолетнего ребёнка в 2021 году составил 161 874 рубля 45 копеек.

За год в собственности Салаевой появился земельный участок для размещения домов многоэтажной жилой застройки площадью 1127 кв. метров. Как и ранее, за ней числятся кладовая (площадью 9,3 кв. метра) и три квартиры (103,2 кв. метра, 102,4 кв. метра и 78,9 кв. метра).

Напомним, что Алла Салаева и Ирина Филатова впервые избрались в Госдуму в 2021 году. Анатолий Аксаков работает в Госдуме шестой созыв подряд, Алена Аршинова — третий созыв.

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