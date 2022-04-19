Москва, 19 апреля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Всемирный банк еще не раз ухудшит свои прогнозы о будущем глобальной экономики в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала решение Всемирного банка понизить прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 3,2% с 4,1%.

Всемирный банк

«Настолько резкое (почти на четверть!) снижение прогноза роста свидетельствует о нарастании мрачных настроений относительно перспектив мировой экономики, — сказала Лебединская. — Прогноз скорректирован в отношении 143 экономик, что составляет около 86% от общего объема производства в мире. Наиболее значимыми будут, как и ранее, три фактора, и все они «долгоиграющие»: энергокризис, продовольственный кризис и проблема миграции».

Лебединская обратила внимание на то, что МВФ уже фиксирует повышенный интерес к его программам со стороны небольших, но устойчивых экономик (Шри-Ланка, Египет, Пакистан).

«Наплыв запросов о помощи можно ожидать уже в средине лета, когда появится первая информация о собранном урожае. Усугубить ситуацию вполне способны и локальные пузыри (на рынке недвижимости в Германии, Южной Корее, Новой Зеландии). Скорее всего, ВБ еще неоднократно пересмотрит свой прогноз в сторону ухудшения», – подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в 2022 и 2023 годах продолжит падать.