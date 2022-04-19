Москва, 19 апреля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Сегодня, 19 апреля, по состоянию на 15:25 по мск котировки июньского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 2,4%, до $110,44 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

ArtseBie Нефть

«После бурного подъема, в ходе которого котировки краткосрочно достигали $115, а баррель, на рынок пришел коррекционный откат. Инвесторы ожидают данных по запасам нефти и нефтепродуктов от американского института нефти, которые выйдут сегодня поздно вечером.

Впрочем, сигналов, говорящих в пользу возобновления роста сейчас больше. Ряд предприятий в Шанхае возобновляют работу после закрытия на карантин, беспорядки в Ливии продолжаются, что уже привело к остановке добычи на двух месторождениях и отгрузки из двух портов.

Тем временем Франция вновь муссирует тему запрета на покупки российской нефти, что также подогревает опасения дефицита. А США не справляются с возросшим спросом на газ, цены взлетели до 13-летнего максимума.

И прогнозы наращивания бурения в США и Канаде пока не сбываются. На нефть давит укрепление доллара на фоне ожидания повышения учетной ставки.

Но попытка снова вернуться в зону выше $115 весьма вероятна, если сегодняшние данные по запасам окажутся ниже прогнозов», — пояснил эксперт.

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