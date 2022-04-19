Рига, , 16:13 — REGNUM Распоряжением Кабинета министров Латвии в стране объявлен энергетический кризис в сфере поставок нефтепродуктов. Об этом сообщает издание «Дельфи-Бизнес» со ссылкой на официальную публикацию на Latvijas Vēstnesis.

Кризисное состояние объявлено сроком до 31 декабря. Ответственным за координацию работы в кризисный период назначен Государственный кризисный центр по энергетике. Контроль над исполнением решения правительства будут осуществлять Государственная полиция и Служба государственных доходов. Они будут следить за тем, чтобы нефтепродукты не вывозились из страны, и отпускались только по решениям Государственного бюро строительного контроля.

Постановление Кабмина разрешает выпуск на рынок резервов безопасности нефтепродуктов, организации-держатели резерва обязаны подготовить резервы к выпуску в обращение. В случаях, если доказана невозможность приобретения нефтепродуктов где-либо ещё, розничные продавцы и поставщики критически важных услуг могут обратиться в Государственное бюро строительного контроля за разрешением на приобретение нефтепродуктов из резерва.

Как заявил министр экономики Латвии Янис Витенбергс, решение Кабмина позволит избежать волнений и перебоев на рынке топлива. Латвия располагает резервами, которые смогут обеспечивать функционирование национальной экономики на протяжении 90 дней.

По словам министра, никаких признаков прекращения поставок нефтепродуктов в страну нет, но в текущей геополитической ситуации имеются риски.