Москва, , 16:12 — REGNUM Пока ситуация в российской экономике не восстановится, а ставки по кредитам не снизятся, не приходится ждать существенного роста спроса на потребительские кредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ в марте 2022 года средний размер данного вида займов упал почти в полтора раза.

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«В марте кредиты очень сильно подорожали, поскольку ключевая ставка возросла до 20%. Кредитные ставки в банках резко возросли и достигали 30%. Безусловно, это слишком дорогие заёмные ресурсы, — сказала Ермилова. – И граждане без особой необходимости не хотели брать такие кредиты. Помимо этого, банки внимательно проверяют потенциальных заёмщиков, чтобы не создать чрезмерной закредитованности населения. И сумма подсчитывается исходя из дохода. Доходы не изменились или снизились, ставки выросли. Пока ставки будут высокие и не восстановится ситуация в экономике, скорее всего, не стоит ждать роста среднего размера потребкредита и существенного спроса на него».

Напомним, как сообщалось ранее, есть данные, что средний размер потребительского кредита в РФ в марте 2022 упал почти до 138 тысяч рублей.