Москва, , 16:12 — REGNUM В стране проходит День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

В 214 образовательных организациях Забайкальского края в мероприятиях Дня единых действий поучаствовало 14 000 школьников, а в 37 учреждении среднего и высшего профессионального образования более 17 300 студентов. Для ребят в регионе организовали и провели уроки-реконструкции «Без срока давности», классные часы, тематические выставки «Международный день освобождения узников фашистких концлагерей», акции в общежитиях, открытые кинопоказы художественных фильмов «Помни имя свое», «Без срока давности», «Иди и смотри», «Обыкновенный фашизм» и создали радиопередачу «Чтобы помнили».

Преподаватель истории Краснокаменского горно-промышленного колледжа Виталий Мосиенко рассказал журналистам: «Проводимый сегодня, 19 апреля, Всероссийский День единых действий в память о геноциде советского народа неонацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной Войны является важной акцией, направленной на патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти. Память об огромных жертвах среди мирного советского населения дает осознание масштабов трагедии прошедшей войны. Это понимание дает людям решимость бороться за мир, справедливость, дружбу, ценить человеческую жизнь, мир во всем мире.

В Читинском педагогическом колледже на Открытом показе фильма «Помни имя свое» к студентам обратился кандидат философских наук, преподаватель истории Валентина Федотова: «История женщины Зины, попавшей в концлагерь с новорожденным ребенком, поражает. Кинолента 1974 года никого не оставляет равнодушным. Поломанные навсегда судьбы, голод, многочисленные смерти, дегуманизация человеческой жизни. Мы должны помнить об этом, о героизме наших людей, о цене Победы».

Студенты поделились впечатлениями от просмотра. Климова Мария, студентка специальности «Химические технологии неорганических веществ»: «О преступлениях против человечества и человечности нельзя молчать! Тема геноцида для многих очень сложная, но донести эту часть исторической правды просто необходимо. Нужно помочь разобраться молодым людям не только в том, что было в прошлом, но и помочь понять, что же происходит сейчас. Мы должны научиться распознавать признаки геноцида, за какими бы лозунгами и «благими» намерениями он не был спрятан».

Красноярский край также присоединился к Всероссийской акции «День единых действий». В этот день во всех школах, колледжах и вузах проходят уроки-реконструкции исторических фактов «Без срока давности». По предварительным данным акции сегодня приняли участие уже почти 100 000 школьников и студентов края.

«Уроки проводятся для сохранения исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории. Через призму исторической памяти Всероссийская акция «День единых действий» показывает, что действия Красной Армии и единение советского народа в достижении Победы спасли наше государство и его граждан от полного уничтожения», — отметила министр образования Красноярского края Светлана Маковская .

Формат урока – историческое погружение. Участники ставят себя на место реальных персонажей и пробуют сделать непростой выбор. Все ситуации основаны на реальных событиях, произошедших в годы Великой Отечественной войны в Аджимушкайских каменоломнях, деревне Хацунь Брянской области, блокадном Ленинграде.

«День единых действий помогает нам больше узнать об истории Великой Отечественной войны. Этот урок был проведен, чтобы наши ученики понимали, до какой нравственной и духовной пропасти может дойти человек, решив однажды, что он по каким бы то ни было причинам превосходит других людей. Особенно опасно это, когда истребление определенной этнической группы становится государственной идеологией», — отмечает преподаватель школы №1 города Красноярска Анна Кутлеева .

В школе №1 города Красноярска после проведения урока ребята делятся своими впечатлениями.

«Я до этого урока знал очень многое о Великой Отечественной войне, мне рассказывали о ней родители, дедушка. Но сегодняшний урок поверг меня в шок. Особенно мне запомнилась история советской школьницы, которая с начала блокады Ленинграда стала вести дневник. Почти вся семья Тани Савичевой погибла. И это ярое свидетельство геноцида русского народа в то страшное время. Мы обязаны сохранить в памяти эту историю и постараться никогда не допустить подобного», — рассказал ученик 8 класса Святослав Сидельников .

Принял эстафету и Приморский край.

«День единых действий Всероссийского проекта «Без срока давности» направлен на сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории. Необходимо показать через эту призму исторической памяти, что действия Красной Армии и единение советского народа в достижении Победы спасли наше государство и его граждан от полного уничтожения» — отметил – министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий в своём выступлении перед студентами Дальневосточного федерального университета.

Для студентов в городе Находка был организован показ документального фильма «Без срока давности». После показа студенты обсуждали такие непростые темы как Нюрнбергский и Хабаровский процессы.

В общеобразовательных учреждениях Надеждинского района Приморского края состоялись видеоуроки, а для обучающихся начальных классов общеобразовательной школы Пограничного района в рамках данной акции проведен мастер-класс по изготовлению символов «Z».

В учебных классах школы ВДЦ «Океан» прошёл показ видеофильма «Без срока давности». Из него ребята узнали, что Великая Отечественная война унесла жизни 26,6 миллионов человек. Из них практически половина – это потери среди мирного населения на оккупированной территории –13 684 692 человека, в том числе11 520 379 человек погибли в результате карательных операций, холода, голода, издевательств, а остальные 2 164 313 – в изгнании на принудительных работах. После просмотра фильма юные зрители написали письмо «Нельзя забыть». Это послание самому себе и своим потомкам в будущее. В письме школьники выразили личную позицию относительно преступлений нацистов, оформив его в форме «фронтового треугольника».

Ключевым мероприятием Дня единых действий в Республике Саха (Якутия) стал концерт-митинг в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны МАУ «ЦКИСИ им. Ю. А. Гагарина» ГО «город Якутск», который начался с приветственного слова Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева: «Нет в России такой семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война. Воевали наши деды и прадеды, наши отцы, родные и близкие. Весь наш народ встал на защиту своей Родины. И это мужество нашей армии и единение советского народа спасли мир от порабощения и уничтожения. И сегодня вновь именно Россия вышла на борьбу с фашизмом, который все чаще поднимает голову во всем мире и открыто обосновался в соседней Украине. Мы боремся за наши культурные, семейные и духовные ценности. За нашу память. Наш Президент Владимир Путин принял верное решение – защитить Россию и ее будущее от фашизма. Мы, россияне, поддерживаем решение своего Президента. Мы едины, мы одна страна, мы за правду и мы против фашизма. И мы обязательно победим!»

Полный зал тепло встретил выступление ветеранов тыла, труда, авиации, представителей поколения детей войны, переживших оккупацию. Душещипательные рассказы перенесли на миг всех в те времена, когда всем было нелегко, но их единство и дух помогли всем выстоять в годы борьбы с Германией. Концерт-митинг прошел в эмоционально напряженной атмосфере и укрепил веру участников в неприятие нацизма, фашизма и идеологии национального превосходства.

По предварительным данным в уроках-реконструкциях в Республике Саха (Якутия) приняло участие 105 611 обучающихся из 449 школ, 16 903 воспитанника из 57 учреждений дополнительного образования, 17 200 студентов из 34 профессиональных образовательных организаций и 10 300 студентов 4 учреждений высшего образования.

Министр образования и науки республики Саха (Якутия) Ирина Любимова отметила: «Перед педагогической общественностью республики стоит важная задача помочь нашим детям научиться распознавать признаки геноцида, за какие бы лозунги и благие цели он не маскировался. Сегодня мы – педагогическая общественность нужны нашей стране, мы должны помочь стране тем, что сформируем у подрастающего поколения правильное неискажённое восприятие происходящей действительности, патриотизм и любовь к Родине».

В эти дни во всех образовательных организациях Республики проводятся тематические уроки, акции и различные мероприятия. Так, в Якутске на базе МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №33 им. Л. А. Колосовой» (с углубленным изучением отдельных предметов) прошел открытый урок для учащихся.

«Сегодня на уроке замирало сердце от столь ужасных действий нацистов. Мы это знали и раньше, но, когда ты погружаешься полностью в тему, тогда становится действительно страшно. Об этих бесчинствах должен помнить и знать каждый человек, чтобы история не повторилась», — сказала десятиклассница Ксения Стюф .

Познавательное занятие «Исторические факты «Без срока давности» и викторина «Непобедимый город» состоялось во Дворце детского творчества им. Ф. И. Авдеевой. Организаторы отметили, что ребята отлично знают и помнят историю своей Родины, а значит поставленные цели данного мероприятия успешно достигнуты.

После урока реконструкции исторических фактов в «Региональном техническом колледже в городе Мирном» студентка Рая Иванова отметила: «Фильм о событиях был очень проницательным, показанные страшные фрагменты заставили ощутить всю жестокость происходящего в то время».

Также ключевые мероприятия проходят во всех муниципальных районах и городских округах. Например, в Олекминском районе ребята из вожатского отряда «Альтаир» Районного детско-юношеского центра подготовили в этот день памятное мероприятие, в котором рассказали о злодеяниях нацистов и их пособников, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирных советских граждан.

«Сегодня мы с вами остро переживаем происходящее в мире. Решение России завершить 8-летнее противостояние Украины и Донбасса считаю правильным. Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность. Поддерживаю нашего президента, который принял, может, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение. Сейчас, как никогда, мы должны продемонстрировать уверенность и стойкость вокруг нашего президента и своим примером укрепить оптимистический дух и надежду на скорейшее наступление мира. Не нужно верить всему, что льется в соцсетях, поддаваться провокациям и стараться верить только достоверным источникам. Вместе мы великая сила», — отметил заместитель главы района по развитию территорий Петр Федоров .

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул: «В Великой Отечественной войне погибло 26,6 миллиона советских людей, из них 13,7 миллиона — мирного населения. Такое нельзя забывать, нельзя допустить возрождения фашизма и повторения геноцида. Недопустимо забывать на что толкает людей ненависть к другим культурам и национальностям. Именно для этого Вооруженные силы России сейчас проводят спецоперацию на Украине».

В каждой кузбасской школе проходят уроки, где ребята с 7 по 11 класс знакомятся с онлайн-выставкой архивных документов «Без срока давности. Суды истории». Цифровая экспозиция посвящена Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам. Цель таких уроков — сохранить историческую правду о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан. Мероприятия, посвященные Дню единых действий в память о геноциде советского народа, будут продолжаться в Кузбассе до 23 апреля.

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