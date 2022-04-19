Москва, 19 апреля 2022, 16:12 — REGNUM В стране проходит День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.
В 214 образовательных организациях Забайкальского края в мероприятиях Дня единых действий поучаствовало 14 000 школьников, а в 37 учреждении среднего и высшего профессионального образования более 17 300 студентов. Для ребят в регионе организовали и провели уроки-реконструкции «Без срока давности», классные часы, тематические выставки «Международный день освобождения узников фашистких концлагерей», акции в общежитиях, открытые кинопоказы художественных фильмов «Помни имя свое», «Без срока давности», «Иди и смотри», «Обыкновенный фашизм» и создали радиопередачу «Чтобы помнили».
Преподаватель истории Краснокаменского горно-промышленного колледжа Виталий Мосиенко рассказал журналистам: «Проводимый сегодня, 19 апреля, Всероссийский День единых действий в память о геноциде советского народа неонацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной Войны является важной акцией, направленной на патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти. Память об огромных жертвах среди мирного советского населения дает осознание масштабов трагедии прошедшей войны. Это понимание дает людям решимость бороться за мир, справедливость, дружбу, ценить человеческую жизнь, мир во всем мире.
В Читинском педагогическом колледже на Открытом показе фильма «Помни имя свое» к студентам обратился кандидат философских наук, преподаватель истории Валентина Федотова: «История женщины Зины, попавшей в концлагерь с новорожденным ребенком, поражает. Кинолента 1974 года никого не оставляет равнодушным. Поломанные навсегда судьбы, голод, многочисленные смерти, дегуманизация человеческой жизни. Мы должны помнить об этом, о героизме наших людей, о цене Победы».
Студенты поделились впечатлениями от просмотра. Климова Мария, студентка специальности «Химические технологии неорганических веществ»: «О преступлениях против человечества и человечности нельзя молчать! Тема геноцида для многих очень сложная, но донести эту часть исторической правды просто необходимо. Нужно помочь разобраться молодым людям не только в том, что было в прошлом, но и помочь понять, что же происходит сейчас. Мы должны научиться распознавать признаки геноцида, за какими бы лозунгами и «благими» намерениями он не был спрятан».
Красноярский край также присоединился к Всероссийской акции «День единых действий». В этот день во всех школах, колледжах и вузах проходят уроки-реконструкции исторических фактов «Без срока давности». По предварительным данным акции сегодня приняли участие уже почти 100 000 школьников и студентов края.
Формат урока – историческое погружение. Участники ставят себя на место реальных персонажей и пробуют сделать непростой выбор. Все ситуации основаны на реальных событиях, произошедших в годы Великой Отечественной войны в Аджимушкайских каменоломнях, деревне Хацунь Брянской области, блокадном Ленинграде.
В школе №1 города Красноярска после проведения урока ребята делятся своими впечатлениями.
Принял эстафету и Приморский край.
Для студентов в городе Находка был организован показ документального фильма «Без срока давности». После показа студенты обсуждали такие непростые темы как Нюрнбергский и Хабаровский процессы.
В общеобразовательных учреждениях Надеждинского района Приморского края состоялись видеоуроки, а для обучающихся начальных классов общеобразовательной школы Пограничного района в рамках данной акции проведен мастер-класс по изготовлению символов «Z».
В учебных классах школы ВДЦ «Океан» прошёл показ видеофильма «Без срока давности». Из него ребята узнали, что Великая Отечественная война унесла жизни 26,6 миллионов человек. Из них практически половина – это потери среди мирного населения на оккупированной территории –13 684 692 человека, в том числе11 520 379 человек погибли в результате карательных операций, холода, голода, издевательств, а остальные 2 164 313 – в изгнании на принудительных работах. После просмотра фильма юные зрители написали письмо «Нельзя забыть». Это послание самому себе и своим потомкам в будущее. В письме школьники выразили личную позицию относительно преступлений нацистов, оформив его в форме «фронтового треугольника».
Ключевым мероприятием Дня единых действий в Республике Саха (Якутия) стал концерт-митинг в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны МАУ «ЦКИСИ им. Ю. А. Гагарина» ГО «город Якутск», который начался с приветственного слова Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева: «Нет в России такой семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война. Воевали наши деды и прадеды, наши отцы, родные и близкие. Весь наш народ встал на защиту своей Родины. И это мужество нашей армии и единение советского народа спасли мир от порабощения и уничтожения. И сегодня вновь именно Россия вышла на борьбу с фашизмом, который все чаще поднимает голову во всем мире и открыто обосновался в соседней Украине. Мы боремся за наши культурные, семейные и духовные ценности. За нашу память. Наш Президент Владимир Путин принял верное решение – защитить Россию и ее будущее от фашизма. Мы, россияне, поддерживаем решение своего Президента. Мы едины, мы одна страна, мы за правду и мы против фашизма. И мы обязательно победим!»
Полный зал тепло встретил выступление ветеранов тыла, труда, авиации, представителей поколения детей войны, переживших оккупацию. Душещипательные рассказы перенесли на миг всех в те времена, когда всем было нелегко, но их единство и дух помогли всем выстоять в годы борьбы с Германией. Концерт-митинг прошел в эмоционально напряженной атмосфере и укрепил веру участников в неприятие нацизма, фашизма и идеологии национального превосходства.
По предварительным данным в уроках-реконструкциях в Республике Саха (Якутия) приняло участие 105 611 обучающихся из 449 школ, 16 903 воспитанника из 57 учреждений дополнительного образования, 17 200 студентов из 34 профессиональных образовательных организаций и 10 300 студентов 4 учреждений высшего образования.
В эти дни во всех образовательных организациях Республики проводятся тематические уроки, акции и различные мероприятия. Так, в Якутске на базе МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №33 им. Л. А. Колосовой» (с углубленным изучением отдельных предметов) прошел открытый урок для учащихся.
Познавательное занятие «Исторические факты «Без срока давности» и викторина «Непобедимый город» состоялось во Дворце детского творчества им. Ф. И. Авдеевой. Организаторы отметили, что ребята отлично знают и помнят историю своей Родины, а значит поставленные цели данного мероприятия успешно достигнуты.
После урока реконструкции исторических фактов в «Региональном техническом колледже в городе Мирном» студентка Рая Иванова отметила: «Фильм о событиях был очень проницательным, показанные страшные фрагменты заставили ощутить всю жестокость происходящего в то время».
Также ключевые мероприятия проходят во всех муниципальных районах и городских округах. Например, в Олекминском районе ребята из вожатского отряда «Альтаир» Районного детско-юношеского центра подготовили в этот день памятное мероприятие, в котором рассказали о злодеяниях нацистов и их пособников, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирных советских граждан.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул: «В Великой Отечественной войне погибло 26,6 миллиона советских людей, из них 13,7 миллиона — мирного населения. Такое нельзя забывать, нельзя допустить возрождения фашизма и повторения геноцида. Недопустимо забывать на что толкает людей ненависть к другим культурам и национальностям. Именно для этого Вооруженные силы России сейчас проводят спецоперацию на Украине».
В каждой кузбасской школе проходят уроки, где ребята с 7 по 11 класс знакомятся с онлайн-выставкой архивных документов «Без срока давности. Суды истории». Цифровая экспозиция посвящена Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам. Цель таких уроков — сохранить историческую правду о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан. Мероприятия, посвященные Дню единых действий в память о геноциде советского народа, будут продолжаться в Кузбассе до 23 апреля.
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