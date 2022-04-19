Москва, 19 апреля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Жителям РФ стоит приготовиться к нескольким сложным годам, которые будут сопровождаться снижением уровня жизни, усилением инфляции, дефицитом, снижением доходов населения и ростом безработицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал прогнозы ЦБ РФ о структурных изменениях российской экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Быстрой структурной трансформации экономики РФ ждать не приходится, — сказал Мастеров. — Речь идет о серьезной модернизации всей инфраструктуры, обеспечивающей функционирование экономики, включая технологическое обновление и перевооружение, переподготовку кадров, значительные инвестиции в научно-технологическое развитие. Эти меры потребуют серьезной предварительной проработки и годы на их практическую реализацию. Тем более что не исключены ошибочные решения и необходимость потратить годы на то, чтобы получить необходимый опыт в проработке вопросов, связанных, например, с подготовкой соответствующих квалифицированных кадров».

Поэтому, как полагает Мастеров, следует готовиться к нескольким сложным годам.

«В этот период будут наблюдаться серьезное снижение уровня жизни населения, усиление инфляции, дефицит некоторых привычных товаров импорта, который будет сложно полноценно заместить, снижение доходов населения и рост безработицы, — предположил эксперт. — Однако если структурная трансформация российской экономики пройдет успешно, то страна получит шанс выйти на траекторию устойчивого развития. Появятся новые рабочие места, новые профессии, что постепенно приведет к росту уровня жизни и востребованности российских квалифицированных кадров как на внутреннем рынке, так и за рубежом».

По словам Мастерова, развитие импортозамещения приведет к укреплению национальной валюты, снижению зависимости от геополитических факторов, колебаний цен на мировых рынках сырья, техники и продовольствия, что повысит доступность ряда товаров и услуг и будет существенно сдерживать дальнейший рост цен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, что в настоящее время в РФ наблюдается масштабный износ основных производственных фондов в наиболее важных отраслях промышленности.