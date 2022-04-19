Москва,
19 апреля 2022, 16:11 — REGNUM У солдат и офицеров российской армии уже есть общий дух великого дела освобождения Украины из-под ига расистского Запада, и их не остановить, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 апреля, комментируя заявление американского Белого дома.
Специальная военная операция
© ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, официальный представитель администрации США Джен Псаки подтвердила получение Вашингтоном
ноты
от России
о
поставках вооружения Киеву, но отказалась от комментариев, назвав ноту «пустыми угрозами».
«То, что направили США и их союзникам дипломатическую ноту с предупреждением о том, как мы видим иностранные поставки вооружений современному украинскому нацистскому режиму, это верный шаг. Это для истории: мы предупреждали.
То, что иностранные вооружения будут уничтожаться и уже уничтожаются в массовом порядке, я не сомневаюсь. Порукой тут и политическое решение на самом высоком уровне о том, что все цели, поставленные перед специальной военной операцией, будут достигнуты, и позиция самих военных.
Вдумайтесь: даже у генералов уже в действиях против укронацистов погибли товарищи, у офицеров, обычных солдат много личных потерь и, главное, есть общий дух того великого дела освобождения Украины из-под ига расистского Запада, которое они делают. Их уже не остановить, они его доделают. А если увидят на Украине немецкие танки или американские броневики, доделают с ещё большим рвением. И тут уж точно миллионы павших в прошлой большой войне с Западом их незримо поддержат», — отметил Михаил Демурин.