Москва, , 16:11 — REGNUM У солдат и офицеров российской армии уже есть общий дух великого дела освобождения Украины из-под ига расистского Запада, и их не остановить, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 апреля, комментируя заявление американского Белого дома.

Специальная военная операция © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, официальный представитель администрации США Джен Псаки подтвердила получение Вашингтоном ноты от России о поставках вооружения Киеву, но отказалась от комментариев, назвав ноту «пустыми угрозами».

«То, что направили США и их союзникам дипломатическую ноту с предупреждением о том, как мы видим иностранные поставки вооружений современному украинскому нацистскому режиму, это верный шаг. Это для истории: мы предупреждали.

То, что иностранные вооружения будут уничтожаться и уже уничтожаются в массовом порядке, я не сомневаюсь. Порукой тут и политическое решение на самом высоком уровне о том, что все цели, поставленные перед специальной военной операцией, будут достигнуты, и позиция самих военных.