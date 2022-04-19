Тель-Авив, Израиль, , 18:02 — REGNUM Российского комика Максима Галкина вызвали в израильский отдел полиции для допроса по делу о недавней гибели мужчины на пляже. Об этом сообщил портал StarHit 19 апреля.

Максим Галкин Скриншот с YouTube

Известно, что Галкин оказался не только знакомым погибшего, но и последним человеком, видевшим его при жизни. По этой причине юморист был доставлен в местное отделение полиции, где и дал показания.

Напомним, что в начале марта 2022 года Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми покинул территорию России. В настоящее время комик находится в Израиле.

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