Москва, 19 апреля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Киевский режим должен принять все меры для освобождения и выхода через созданные Россией гуманитарные коридоры мирных граждан, если они действительно находятся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

По его словам, за последние сутки зафиксирован ряд публикаций в украинских СМИ, в которых официальные представители Киева заявляют о якобы находящемся на «Азовстали» в большом количестве мирном населении.

«Уверены, что это очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов. Если кто-то из гражданского населения находится на «Азовстали», требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры», — сказал он на брифинге.

Мизинцев добавил, что руководство России гарантирует безопасную эвакуацию всех, без исключения, мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в любом избранном ими направлении.

«Одновременно заявляем, что насильственное удерживание гражданского населения в качестве «живого щита» в соответствии с нормами международного гуманитарного права является терроризмом, а должностные лица киевской власти и непосредственные исполнители этой бесчеловечной акции на «Азовстали» являются военными преступниками и террористами», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что сообщения о том, что на территории металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы остатки украинских нацистов в городе, якобы есть гражданские лица – являются вброшенной Киевом фальшивкой.