Москва, , 16:14 — REGNUM Среди депутатов Государственной думы РФ от Волгоградской области в 2021 году максимальный заработок задекларировал Олег Савченко («Единая Россия»). Его доход составил 558,97 млн рублей. Данные опубликованы на сайте парламента.

Государственная дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Доход Николая Арефьева (КПРФ) составил 6,04 млн рублей, Владимира Плотникова («Единая Россия») – 6,15 млн рублей, что сопоставимо с их доходами в 2020 году. Единоросс Евгений Москвичев задекларировал 6,52 млн рублей (против 20,89 млн рублей в 2020 году), зато вырос доход у его супруги – с 267,4 тысячи рублей до 5,23 млн рублей.

Обогнали по заработку своих вторых половин супруги депутатов-единороссов Андрея Гимбатова (он заработал 2,6 млн рублей) и Виталия Лихачева (4,6 млн рублей) – женщины задекларировали 25,02 млн рублей и 13,71 млн рублей соответственно.

Николай Николаев («Единая Россия») за год заработал 5,72 млн рублей, дохода у его супруги не зарегистрировано, хотя годом ранее в декларации фигурировало 20 млн рублей.

Сангаджи Тарбаев («Новые люди») получил 5,27 млн рублей, Яна Лантратова из «Справедливой России – Патриоты – За правду» — 3,69 млн рублей, а Алексей Волоцков («Единая Россия») – 3,45 млн рублей.