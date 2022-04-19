Москва, 19 апреля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Среди депутатов Государственной думы РФ от Волгоградской области в 2021 году максимальный заработок задекларировал Олег Савченко («Единая Россия»). Его доход составил 558,97 млн рублей. Данные опубликованы на сайте парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Доход Николая Арефьева (КПРФ) составил 6,04 млн рублей, Владимира Плотникова («Единая Россия») – 6,15 млн рублей, что сопоставимо с их доходами в 2020 году. Единоросс Евгений Москвичев задекларировал 6,52 млн рублей (против 20,89 млн рублей в 2020 году), зато вырос доход у его супруги – с 267,4 тысячи рублей до 5,23 млн рублей.

Обогнали по заработку своих вторых половин супруги депутатов-единороссов Андрея Гимбатова (он заработал 2,6 млн рублей) и Виталия Лихачева (4,6 млн рублей) – женщины задекларировали 25,02 млн рублей и 13,71 млн рублей соответственно.

Николай Николаев («Единая Россия») за год заработал 5,72 млн рублей, дохода у его супруги не зарегистрировано, хотя годом ранее в декларации фигурировало 20 млн рублей.

Сангаджи Тарбаев («Новые люди») получил 5,27 млн рублей, Яна Лантратова из «Справедливой России – Патриоты – За правду» — 3,69 млн рублей, а Алексей Волоцков («Единая Россия») – 3,45 млн рублей.