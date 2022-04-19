Москва, 19 апреля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 апреля прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сообщает агентство «Арменпресс».

Kremlin.ru Никол Пашинян

По данным журналистов, в аэропорту главу армянского правительства встречал зам главы МИД РФ Андрей Руденко. Пашинян пробудет в России до 20 апреля.

Сообщается, что в ходе визита премьер-министр Армении встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, российским премьер-министром Михаилом Мишутиным и другими официальными лицами.

Согласно официальным данным, в ходе встреч будут обсуждаться российско-армянские отношения. Также будет рассмотрен вопрос исполнения трёхсторонних соглашений Москвы, Еревана и Баку по Нагорному Карабаху.

Стоит отметить, что Пашинян перед отъездом в Россию провел встречу с президентом Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном.